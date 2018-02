Basquetebol: Diogo Cão vence e convence na Póvoa

Decorreu no passado fim-de-semana a terceira jornada, do XXI campeonato nacional Sub 18 Masculinos onde mais uma vez a Diogo Cão representa a cidade de Vila Real na maior prova nacional.

Com mais uma saída, desta vez há Póvoa de Varzim, os verdes e brancos necessitavam de ganhar para manter o sonho vivo.

Num jogo em que a equipa da Diogo Cão encontrou bem, conseguindo realizar vários contra-ataques que permitiram uma boa entrada no jogo, demonstraram que a equipa de vila real queria cedo a vitoria, mas com um conjunto de faltas levou a equipa da casa a equilibrar o encontro.

Com o desenrolar da primeira parte a equipa da casa foi ajustando a sua defesa e equilibrando o jogo muito fruto da eficácia do tiro exterior. Com o resultado ao intervalo separado por 5 pontos previa-se uma segunda parte de grande dificuldade, onde a defesa e as faltas fariam a diferença.

No regresso dos balneários, a equipa transmontana entrou com personalidade, e conseguindo uma grande defesa e uma boa concretização ofensiva, colocou o jogo a 10 pontos.

Essa diferença foi muito bem gerida por parte dos homens da Diogo Cão que desta forma conseguem mais uma importante vitoria.

Próximo jogo é já sexta feira (23 de Fevereiro) pelas 22.00 em mais uma deslocação difícil a Guifões finalista vencida da final4 do Porto.

CD Póvoa 62 – 73 Diogo Cão

Resultados Parciais: 21 – 23 ; 12 – 15 ; 11 – 13 ; 18 – 22

ADCE Diogo Cão – Miguel Vilela, Artur Freitas, Afonso Bessa(2pts.), Diogo Monteiro(6pts.), Eduardo Bastos(13pts.), Guilherme Vilela(6pts.), Diogo Moreira(14pts.), Tiago Pereira(19pts.), Gonçalo Borges(2pts.), Francisco Dias(13pts.) e Gonçalo Rodrigues.

Treinadores: Francisco Carvalho e José Vilela

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário