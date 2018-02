Basquetebol: Diogo Cão estreia amarga no nacional sub-18

Galitos/INDASA 62–59 Diogo Cão

Resultados Parciais: 11 – 18 ; 14 – 12 ; 17 – 14 ; 20 – 15

ADCE Diogo Cão – Miguel Vilela, Artur Freitas, Rui Silva, Diogo Monteiro(4pts.), Eduardo Bastos(20pts.), Guilherme Vilela(13pts.), Diogo Moreira(10pts.),Ricardo Silva(1pt.), Tiago Pereira(7pts.), Guilherme Vieira(3pts.), Gonçalo Borges(2pts.) e Francisco Dias(4pts.).

Treinadores: Francisco Carvalho e José Vilela

Teve inicio no passado fim-de-semana, o XXI campeonato nacional sub 18 masculinos onde mais uma vez a Diogo Cão representa a cidade de Vila Real na maior prova nacional.

Com uma deslocação Aveiro, para defrontar o campeão regional Galitos, os verdes e brancos iniciaram a prova com uma derrota.

Num jogo em que a equipa da Diogo Cão entrou bem, conseguindo realizar vários contra-ataques que permitiram uma boa entrada no jogo. Com o desenrolar da primeira parte a equipa da casa foi ajustando a sua defesa e equilibrando o jogo nunca deixando os transmontanos alargar a vantagem de 8 pontos. Com o resultado ao intervalo separado por 5 pontos previa-se uma segunda parte de grande dificuldade, onde os pormenores fariam a diferença. Apesar do grande acerto da linha de lance livre e da excelente atitude/qualidade defensiva por parte da Diogo Cão, o ataque não ajudava e as más decisões permitiram a equipa da casa passar para a frente do marcador.

No derradeiro período algumas más decisões da equipa de arbitragem, ajudaram a derrota.

Diogo Cão perde assim a oportunidade de entrar com o pé direito na prova, mas mostra que não está na prova só para participar e que vai vender caro cada jogo disputado.

Próximo jogo é já sexta feira ( 9 de Fevereiro) pelas 21.30 no velhinho pavilhão da Diogo Cão contra o SC Braga.

