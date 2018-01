Basquetebol da Diogo Cão faz o pleno

Terminaram este fim-de-semana os campeonatos regionais da ABVR onde a ADCE Diogo Cão conquistou todos os títulos possíveis de uma forma invicta sem perder qualquer jogo nos 54 que realizou. Relativamente ao escalão de Sub-14 podemos realçar a evolução dos nossos atletas que foi bem notória durante todo o Campeonato. Na próxima fase, quer o feminino quer o masculino irá disputar o apuramento para o Campeonato Nacional do respetivo escalão.

No escalão de Sub-16 a ADCE Diogo Cão dominou como era de esperar e ambas as equipas obtiveram um total de 8 vitórias em outros tantos jogos, havendo a integração de atletas Sub-14 quer no feminino quer no masculino. Podemos salientar que as nossas meninas disputaram a 1ª fase do Campeonato Distrital do Porto onde conseguiram vencer todos os jogos. Ambas as equipas irão disputar a Taça Nacional.

No escalão de Sub-18 Masculinos nunca houve dúvidas de onde ia morar o próximo Campeão Regional. Uma equipa muito forte que nunca deu hipóteses aos seus adversários venceu todos os encontros e ainda incorporou atletas Sub-16. Esta equipa irá agora ao apuramento para o Campeonato Nacional e está a participar no Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculina.

Para finalizar tantas conquistas as Sub-19 Femininas ajudaram à festa e venceram também o Campeonato Regional. Depois de 8 vitórias em 8 jogos, venceram os dois jogos do Playoff Final no dérbi vilarealense contra o BCVR.

Com a conquista de todos os títulos regionais a ADCE Diogo Cão mostrou mais uma vez a força que tem no Basquetebol em Vila Real e na formação de jogadores. Salientando, que apesar de todos os títulos conquistados, esta instituição tem como objetivo primordial, incutir nos seus atletas o gosto pela modalidade e a transmissão de valores humanos.

A ADCE Diogo Cão agradece a todos os seus atletas, treinadores, dirigentes, pais e familiares que tanto apoiaram este clube na conquista de mais títulos, que estiveram sempre presente em todos os jogos deste grande clube. Agradece também a todos os clubes que disputaram todas as competições distritais e regionais, sem eles também não era possível o crescimento dos nossos atletas a nível basquetebolístico.

