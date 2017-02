Avenida do Estádio Municipal de Chaves vai ser requalificada

A Câmara Municipal de Chaves vai requalificar a Avenida do Estádio, que vai desde o Monumento ao Estádio Municipal Engº Manuel Branco Teixeira. Na última reunião de Câmara, na passada sexta-feira, dia 3, foi aprovado o relatório preliminar da empreitada, onde se propôs a adjudicação da mesma à empresa “Anteros Empreitadas Sociedade de Construção e Obras Públicas S.A.”, na sequência da abertura de concurso público em novembro passado.

Designada “Lote 1: Requalificação da Avenida do Estádio (PAMUS 1.2 e PAMUS 2.1)”, a empreitada deverá ficar concluída em 5 meses, pelo valor de cerca de 576 mil euros. O projeto de execução prevê um novo desenho viário, com o objetivo de destacar os espaços de circulação pedonal e criar melhores condições de acessibilidade e comodidade. Num perfil desnivelado, os passeios serão alargados e repavimentados e os estacionamentos ao nível do pavimento serão diferenciados.

