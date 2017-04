Autárquicas: guerrilha pegada em Lamego

As guerrilhas entre as duas cidades principais do distrito de Viseu continuam. Agora são as escolhas para os candidatos às próximas eleições que dividem partidos políticos e designadamente as hostes do PSD.

Como noticiámos anteriormente, as sondagens encomendadas pelas estruturas locais do PSD dão uma margem muito grande de vitória a este partido coligado com o CDS, aliás como sucedeu em anteriores actos eleitorais.

Bem posicionado estava António Carreira, advogado, independente, mas que já foi candidato pelo PSD e que teria o apoio do CDS, o qual iria de novo coligado com aquele partido.

Contudo, a estrutura distrital preferiu apoiar claramente um funcionário da Câmara de Castro Daire que, diz-se por aqui, ninguém conhece em Lamego.

Foi quanto bastou para que as dissensões se evidenciassem, com divisões nunca esperadas. Passos Coelho, ao que nos foi dito, não se quis envolver. E as gentes de Lamego mais uma vez se viram ultrapassadas pela direcção distrital.

Nesta altura, parece claro que Ernesto Rodrigues será o candidato do PSD em Lamego. Mas o PSD local estará virado para apoiar António Carreira, o candidato melhor posicionado para vencer as eleições neste concelho.

Ao que o NOTÍCIAS DE VILA REAL apurou, se tal candidatura avançar, como parece certo, terá o apoio do CDS. Elementos do CDS, com muito peso em Lamego, têm sido vistos a confraternizar assiduamente com António Carreira e outras figuras do PSD.

António Carreira mostra-se mesmo decidido a avançar com a candidatura nestas condições. Contará, pelo que apurámos, com figuras gradas do PSD local, e ao mais alto nível. Com efeito, mesmo a nível da lista para a Assembleia Municipal, poderá vir a apresentar várias figuras gradas, que até agora desempenharam, e ainda a desempenham, cargos nesta estrutura autárquica.

Assim, mais uma vez o PSD se sujeita a perder uma Câmara importante a nível distrital.

Sabe-se que António Carreira contará também com o apoio do actual Presidente da Câmara, Francisco Lopes, também ele desagradado com a atitude do PSD distrital.

Mas as eleições ainda vêm longe e tudo estará em aberto.

