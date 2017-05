Autárquicas 2017: Joana Rapazote é candidata à Câmara de Vila Real pelo CDS-PP

Joana Rapazote é o nome escolhido pelo CDS-PP para ser cabeça de lista à Câmara Municipal de Vila Real, nas próximas Eleições Autárquicas. A aprovação, por unanimidade, ocorreu no passado dia 10, em reunião da Comissão Política Concelhia do CDS-PP de Vila Real. Joana Rapazote tem 38 anos, é natural de Torres Vedras e desde os dois anos de idade que reside em Vila Real.

Na sua formação académica destacam-se a pós-graduação em Engenharia e Planeamento Municipal e a licenciatura em Engenharia Ambiental e dos Recursos Naturais. Foi também na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), instituição onde realizou a sua formação, que iniciou o seu percurso profissional na área de Estudos de Impacto Ambiental e Monitorização de Ecossistemas Aquáticos, na Bacia Hidrográfica do Rio Douro. Posteriormente, trabalhou como investigadora na área de materiais de construção na UTAD e em Madrid, e, mais tarde, na obra da Autoestrada Transmontana – A4.

Atualmente, Joana Rapazote trabalha em Vila Real, numa empresa da indústria automóvel que produz antenas, exercendo funções no Departamento de Compras e, mais recentemente, no Laboratório de Testes e Validação.

Para além disso, pertence aos Órgãos Sociais das Águas do Norte, na qualidade de Vogal da Comissão de Parceria, que exerce a fiscalização da entidade gestora do Sistema de Águas da Região do Noroeste. No âmbito da sua atividade política, enquanto militante do CDS-PP, Joana Rapazote já foi cabeça de lista pelo CDS-PP nas eleições legislativas de 2011 pelo círculo eleitoral de Vila Real. Presentemente, integra órgãos partidários ao nível local, distrital e nacional, respetivamente Comissão Política Concelhia, Comissão Política Distrital e Conselho Nacional.

Ao nível autárquico, Joana Rapazote é membro da Assembleia Municipal de Vila Real desde 2009. No atual mandato, 2013-2017, integra ainda a Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Douro (CIMDouro).

