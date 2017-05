Autarquia de Vila Real intervém em espaços desportivos e de lazer

Inseridos num conjunto de medidas no âmbito da política de desenvolvimento desportivo do Município de Vila Real, foram recentemente intervencionados diversos espaços e equipamentos desportivos. Assim, foram requalificados os polivalentes de Montezelos, o polivalente do Codessais e o polivalente do Corgo, com intervenções que passaram, nomeadamente, pela melhoria das acessibilidades e das infraestruturas anexas de apoio, bem como pela introdução de um conjunto de mecanismos que vai permitir uma manutenção mais eficaz destes espaços desportivos.

A pensar no ambiente e na poupança de energia, os polivalentes desportivos sintéticos do Bairro de São Vicente de Paula, Estação e Parque Florestal, foram dotados de um sistema inteligente de poupança e controlo da energia. Este sistema consistiu na colocação de uma estrutura ligada ao sistema elétrico, que quando acionada permite aos utentes possuidores de credencial de utilização ter iluminação pelo período estipulado.

No que se refere a polivalentes em recintos escolares é de salientar uma intervenção mais cuidada ao nível da vedação e da segurança das condições de utilização da relva e balizas que foi realizada no polivalente em relva sintética inserido no Centro Escolar Abade de Mouçós. Destaca-se ainda a construção de um mini-polivalente desportivo para a prática de futebol, no Centro Escolar do Bairro São Vicente de Paula, que veio dar resposta aos ensejos das crianças, pais, educadores e professores daquele estabelecimento de ensino, que há muito esperavam pela criação de um novo espaço de recreio.

Por sua vez, nas piscinas municipais, a pensar nos utentes com necessidades especiais, foi instalado um equipamento que permitirá atenuar as barreiras arquitetónicas que os utilizadores portadores de deficiência enfrentam sobretudo no acesso aos tanques da piscina e que passou pela colocação no tanque de 16 metros de um sistema elétrico basculante que vem permitir o acesso à piscina de utilizadores com necessidades de transporte especial.

Brevemente estarão também concluídas as obras de requalificação do Complexo Desportivo de Codessais. A requalificação de espaços desportivos no Jardim da Carreira e do piso do Pavilhão dos Desportos de Vila Real são as próximas intervenções programadas pelo Município.

