Autarquia de Vila Real implementa Orçamento Participativo Jovem

Envolver a juventude na resolução de problemas e procurar a aproximação dos cidadãos ao poder local, valorizando o papel dos jovens, são alguns dos objetivos do Orçamento Participativo Jovem (OPJ), um novo projeto do Município de Vila Real desenvolvido no âmbito das políticas municipais de juventude.

Este novo instrumento de participação cívica procura promover o debate entre os jovens e incentivá-los a participarem na gestão pública local, através da apresentação de propostas e/ou projetos que possam representar uma mais-valia para o concelho de Vila Real e, simultaneamente, estimular e envolver estes jovens, enquanto massa crítica fundamental, na defesa dos valores da democracia participativa, inscritos no artigo 2º da Constituição da República Portuguesa.

O OPJ vem, deste modo, introduzir mais um meio de atuação na política municipal de juventude e aproximar os jovens à autarquia de Vila Real, ao mesmo tempo que procura promover o debate sobre algumas questões que vão ao encontro das expectativas e anseios da população mais jovem, promovendo assim uma maior envolvência e participação na comunidade local e na sociedade em geral.

As propostas/projetos a apresentar deverão incidir exclusivamente sobre áreas da competência municipal, como investimentos, manutenções, programas ou atividades transversais à totalidade ou a uma parte do território do concelho de Vila Real. Podem participar nesta iniciativa todos os cidadãos com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos, residentes ou estudantes em Vila Real, através da apresentação de propostas individuais ou em grupos informais de jovens. As mesmas poderão de igual forma ser apresentadas por Associações Juvenis.

As candidaturas poderão ser apresentadas até ao final do mês de dezembro de cada ano. Após seleção e aprovação da proposta vencedora a execução da mesma deverá ficar totalmente concluída até ao final do mês de julho do ano seguinte ao da apresentação das candidaturas, salvo motivos de força maior.

Em 2017, primeiro ano de implementação do OPJ, o calendário para apresentação de candidaturas irá decorrer de 3 a 28 de abril, mantendo-se inalterado o prazo para a execução da proposta vencedora.

Este novo projeto vem juntar-se a muitos outros já no terreno e que são um reflexo da visão estratégica do Município de Vila Real para este setor da sociedade. A autarquia acredita que apostar na juventude dando aos jovens a atenção, as oportunidades e os meios de que necessitam para poderem concretizar as suas ideias e projetos trará indubitavelmente frutos no futuro.

