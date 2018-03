Autarquia de Mondim de Basto investe 80 mil euros no apoio às associações desportivas e culturais

A Câmara Municipal vai investir, neste ano de 2018, 80 mil euros em apoios financeiros e em géneros atribuídos às associações culturais e desportivas do concelho, para a concretização dos respetivos planos de atividades.

Depois de ter aprovado, na reunião ordinária de 30 de janeiro, a atribuição de um apoio financeiro anual, no valor de 47.500 euros, às associações desportivas do concelho que se candidataram às categorias de “Desporto de Rendimento – Competição/Prática Desportiva Não Profissional (Sénior)” e “Desporto de Rendimento – Formação Desportiva/Atividade Regular”, a Câmara Municipal deliberou, na última reunião de câmara, atribuir ainda uma verba, no valor de 17.300 euros às associações desportivas para a realização de eventos pontuais, que se encontram previstos nos planos de atividades para este ano de 2018.

Apresentaram candidatura para a obtenção de apoios para a realização de eventos o Clube de Ténis de Mondim, a Mondinense Associação de Voleibol (MAV), a Associação Mondim Atletismo (AMA), a Associação de Ciclismo e BTT Sr.ª da Graça, o Clube de Parapente de Mondim de Basto, a Associação Grupo dos Tamecanos de Mondim (GTM), o Clube de Caça e Pesca de Mondim de Basto e o Mondinense Futebol Clube.

Na mesma reunião, a Câmara Municipal deliberou atribuir um apoio financeiro no valor de 22.100,00 euros, às associações que apresentaram candidatura no âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio Financeiro às Associações ambientais, cívicas, culturais, desportivas e juvenis do Município de Mondim de Basto, nomeadamente ao Teatro Amador Mondinense (TAM), à Associação Equestre Arena dos Traquinas, ao Grupo Folclórico de Vilarinho, à Associação Cultural e Recreativa Thamuse, ao Grupo de Escuteiros de Mondim de Basto, à Associação Moto Clube Sr.ª da Graça, à Associação Cultural e Recreativa de Santa Luzia de Vilar de Viando e ao Rancho Folclórico e Juvenil de Vilar de Ferreiros

A autarquia vai assim apoiar, nove associações desportivas que se propõem realizar, durante este ano de 2018, dezoito eventos desportivos; e ainda oito associações culturais, que têm programadas dezoito iniciativas culturais.

