Atendimento pediátrico no Serviço de Urgência do Hospital de Chaves

A Unidade Hospitalar de Chaves do CHTMAD vai passar a ter atendimento pediátrico, em presença física, no Serviço de Urgência, até às 24 horas.

O alargamento deste horário de atividade, aprovado no passado dia 15 de fevereiro de 2018, e que até então, era até às 20 horas, justificou-se tendo em conta o aumento do número de atendimentos entre as 20 horas e 24 horas, bem como pela vontade manifestada pelos profissionais desta especialidade, respondendo-se assim às necessidades efetivas dos nossos utentes.

A decisão de alargamento do horário da urgência pediátrica na Unidade Hospitalar de Chaves, teve por base o diálogo e consenso entre todos os intervenientes do processo, consubstanciando-se assim a valorização do utente como centro do sistema, não sendo esta realidade possível sem o empenho e dedicação destes profissionais.

