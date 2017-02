Associação Douro Histórico geriu 34,2 milhões de euros em 25 anos

A Associação Douro Histórico (ADH) ao longo de 25 anos, geriu na sua área de intervenção, quatro centenas de projetos em programas/investimento com fundos comunitários, num valor global de 34,2 milhões de euros.

Números significativos que demonstram o papel importante que esta instituição tem tido no apoio ao pequeno empreendedorismo, persuasiva contra a desertificação do interior e apologista da fixação de pessoas e empresas e qualidade de vida no mundo rural.

Desde 1991 até 2014, os investimentos foram focalizados nas medidas/apoios em ações de pequeno investimento ligadas à atividade agrícola, desde a produção, transformação até à comercialização, turismo, planos de intervenção, CLDS, formação, cooperativismo, apoios a criação de emprego e na área património natural e cultural e comprovadamente com vários casos de sucesso.

Para esta realidade de valores, concorreram os Programas Leader I, II e Leader +, Abordagem Leader do PRODER, AGRIS, INTERREG e investimentos na Formação Profissional, CLDS, Luta Contra a Pobreza, sendo o LEADER do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente a vertente de maior quantitativo.

O presidente da Direção da Associação do Douro Histórico, Alberto Pereira, perante os números avançados, considera que a instituição ao longo da sua existência tem sido um elemento propulsor e contributivo para o desenvolvimento do território. “Sabemos, e os associados também, quão são importantes os fundos comunitários, a sua aplicação e gestão adequada para a sustentabilidade de muitos projetos ligados ao agroturismo, apoio social e outros na região do Douro visem elevar os índices de rendimento das populações. A nossa associação cumpre e tem cumprido estes desígnios e orgulha-se do seu percurso”, afirma.

A rede de Parceiros da ADH é composta por 49 associados dos concelhos de Sabrosa, Mesão Frio, Peso da Régua, Alijó, Murça, Santa Marta de Penaguião e Alijó, num total de 99 freguesias, numa área territorial de 1.214 Km 2, integrada na NUT III Douro.

Fundada em 1991, a Associação do Douro Histórico, assume atualmente a responsabilidade pela gestão e acompanhamento do LEADER/DLBC do Programa de Desenvolvimento Rural, cofinanciado pelo FEADER, FEDER e FSE. No âmbito da sua Estratégia de Desenvolvimento Local está a apoiar e a promover projetos de investimento com uma dotação financeira global prevista de aproximadamente nove milhões de euros para o período 2014-2020.

