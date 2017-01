ARS Norte aconselha a ter cuidados redobrados com o frio

Tendo presente a informação recentemente divulgada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que, tal como se está a verificar em praticamente todos os países da Europa, prevê para todas as regiões de Portugal, nos próximos dias, uma descida dos valores das temperaturas, o Conselho Diretivo da ARS Norte reforça os conselhos que vão no sentido de que as pessoas – essencialmente as mais vulneráveis – se abriguem do frio vestindo agasalhos apropriados, que consumam bebidas quentes – por exemplo chá – que só utilizem lareiras e outros meios produtores de monóxido de carbono se estes reunirem as condições de segurança exigíveis e desde que se verifique circulação do ar no local onde os mesmos se encontrem instalados.

O Conselho Diretivo apela ainda para, no caso de existência de sintomas que possam indiciar suspeita de constipação ou mesmo gripe (tosse, febre, dores musculares, outros), que o primeiro contacto a efetuar seja sempre a Linha de Saúde 24 – 808242424 – o número que o liga à Saúde – ou o recurso ao Centro de Saúde da área de residência que, tal como já noticiamos, desde que a procura o justifique, funcionará em horário alargado e com os recursos humanos (médicos e enfermeiros) indispensáveis de modo a que a procura não fique sem resposta.

