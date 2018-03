O próximo dia 1 de março (quinta-feira) marcará o arranque em Chaves da operação “Prevenir Já”, que mobilizará para o terreno equipas operacionais durante cinco dias. Além da identificação dos principais pontos de risco do concelho, esta iniciativa tem ainda como objetivo sensibilizar a população para a necessidade de limpeza dos terrenos envolventes às edificações.

Trata-se de um ação no terreno, com a envolvência de diversas entidades, nomeadamente a Guarda Nacional Republicana, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, a Polícia de Segurança Pública, as corporações de Bombeiros locais, a Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves e o Município de Chaves (através dos gabinetes de Proteção Civil e Técnico Florestal).

Do programa de arranque da ação faz parte uma demonstração de meios dos diversos intervenientes, pelas 10h30, na Praça de Camões, seguindo a apresentação da operação no Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas 11h00, onde estarão presentes:

– Comandante do Destacamento Territorial de Chaves da Guarda Nacional Republicana, Bruno Antunes;

– O 2.º Comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil do Distrito de Vila Real, Borges Machado;

– Coordenador de Prevenção Estrutural do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas do Distrito de Vila Real, Eduardo Carvalho;

– Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, que encerrará a sessão.

