Apresentação Pública do Orçamento Participativo das Escolas na Diogo Cão

No dia 31 de janeiro realizou-se no Agrupamento de Escolas Diogo Cão uma sessão pública de divulgação do orçamento participativo das escolas (OPE).

A diretora iniciou os trabalhos dando as boas vindas a todos os presentes, agradecendo a presença de todos e em especial do representante do município, prof. José Maria Magalhães – Vereador do Pelouro da Educação, Desporto e Juventude, Presidente do Conselho Geral, Educadora Isabel Rego, Representante da Associação de Pais, Sr. Filipe Sousa, presidente da Associação de Estudantes, Bernardo Félix e demais elementos da comunidade educativa.

Esta sessão contou com a colaboração da coordenadora local do OPE, Prof. Ana Madureira, que apresentou as linhas gerais do projeto, bem como o calendário com devidas etapas e prazos a cumprir.

O OPE é um processo estruturado em várias etapas e que garante aos alunos a possibilidade de participarem ativamente no desenvolvimento de um projeto que contribua para a melhoria da sua escola, de acordo com as suas preferências, necessidades e vontades.

O projeto cria, portanto, um mecanismo que permite aos alunos envolverem-se, ativamente, na melhoria das vivências ou dos processos de aprendizagem da sua escola, fomentando o espírito de participação e de cidadania e valorizando a sua opinião em decisões que os afetam diretamente. Ao mesmo tempo, estimulam-se as suas escolhas responsáveis, a sua familiaridade com os mecanismos do voto e a sua participação na concretização da execução das escolhas efetuadas.

Podem participar todos os alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário que frequentem estabelecimentos públicos de ensino. O montante do Orçamento Participativo da Escola é de 500€, no caso de estabelecimentos de ensino com menos de 500 alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.

