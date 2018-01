APCVR pretende apostar em novas valências

Os novos corpos sociais da Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real (APC VR) pretendem “apostar em projetos inovadores” bem como “alargar as respostas socias” para o quadriénio 2018-2021.

A Associação de Paralesia Cerebral de Vila Real (APCVR) quer “alargar as respostas sociais: lar residencial e o centro de atividades ocupacionais” de modo a satisfazer as necessidades dos cuidadores dos utentes de toda a instituição, bem como “apostar em projetos inovadores com a criação do Centro de Apoio à vida Independente”, adiantou Jorge Faustino.

O atual presidente da instituição acrescentou ainda que “a motivação de todos os colaboradores da associação é fundamental para tratar todos os utentes com humanidade” e reforçou ainda que “a otimização da parte dos recursos humanos bem como a estabilidade económica” são prioridades para este mandato.

A organização neste momento tem 65 postos de trabalho internos e quer “caminhar para projetos que apostem na divulgação e imagem da instituição, para que haja mais interação entre os 350 utentes atuais e a sociedade, com vista à sua integração”, sublinhou Jorge Faustino.

Nesse sentido, a associação tem como principal missão apoiar e incluir doentes com Paralesia Cerebral, “atua até ao momento nomeadamente no distrito de Vila Real e pretende agora alargar a sua área de intervenção para o distrito de Bragança”. O presidente foi ainda mais longe e garantiu que pretende ainda “realizar vários projetos em pareceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro na área da inovação que pretendem implementar na cidade de Vila Real.”

Os novos órgãos socais da APCVR foram eleitos a 15 de dezembro de 2017, e tomaram posse dia 15 de janeiro de 2018. A nova equipa diretiva agora liderada pelo Engenheiro Jorge Faustino, sucede a Carlos Varela Rodrigues, presidente daquela instituição durante os últimos 12 anos, num evento que contou com a presença de todos os utentes e colaboradores da instituição bem como os novos órgãos sociais da Assembleia Geral, liderada por Carlos Varela Rodrigues, pelo Conselho Fiscal, liderado por Eduardo Rodrigues e por toda a direção que promete manter todos os postos de trabalho da instituição numa organização que presta serviço a cerca de 350 utentes.

Daniela Sol

