António Costa visita Vila Real no âmbito do roteiro do Conhecimento e da Inovação

Primeiro Ministro inicia roteiro do Conhecimento e da Inovação. Na UTAD lança Laboratório Colaborativo na área da vinha e do vinho.

O governo lançou um Roteiro Conhecimento e Inovação e as primeiras medidas legislativas na reunião do Conselho de Ministros especial dedicado à ciência, realizado esta quinta-feira. Este programa, que aposta no conhecimento e na inovação, inclui o lançamento de laboratórios colaborativos e a assinatura dos protocolos “GoPortugal – Global Science and Technology Partnerships Portugal”, visando a internacionalização das universidades portuguesas, e serão subscritos por um conjunto de universidades e entidades portuguesas e estrangeiras.

O roteiro inclui um conjunto de iniciativas distribuídas pelo país com o objetivo de assinalar como a inovação está a transformar os territórios, e nelas se enquadra a visita à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), amanhã (dia 16 de fevereiro), a partir das 15h30, onde vai ser assinado o contrato do Laboratório Colaborativo Vines&Wines, relacionado com a Vinha e o Vinho.

Esta iniciativa reúne um conjunto de entidades privadas e públicas em torno do sucesso da vitivinicultura nacional, especialmente das marcas coletivas “Wines of Portugal” e Vinho do Porto.

Segundo José Manso da ADVID, a entidade promotora, o laboratório colaborativo, vai contribuir para aumentar o volume e o valor do Vinho do Porto no mercado mundial, bem como a procura de respostas eficientes dos agentes económicos aos processos de alterações climáticas. Acrescentou ainda como objetivos deste Laboratório Colaborativo a garantia de que a ciência e tecnologia nacional serão o pilar científico para todos os atores que operam no setor.

Após este ato, terá lugar a inauguração da Escola Superior de Saúde, uma nova infraestrutura que dá continuidade à capacitação e requalificação do campus na área da saúde e das ciências do desporto.

