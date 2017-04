Antiga Escola Primaria de Vidago vai ser requalificada

A Câmara Municipal de Chaves já adjudicou a obra de requalificação do Jardim de Infância de Vidago, em funcionamento no edifício da antiga Escola Primária. As obras terão início no final do presente ano letivo. Orçada em mais de 173 mil euros, a empreitada ficará concluída no prazo de dois meses.

As obras a executar no Jardim de Infância de Vidago contemplam os seguintes trabalhos: demolição dos compartimentos existentes na galeria coberta onde atualmente se encontram as instalações sanitárias; construção no núcleo central da referida galeria de nove compartimentos que irão ser partilhados pelo pessoal e pelas crianças das duas instalações socioeducativas, nomeadamente a cozinha, despensa, lavandaria, sala de máquinas, sala de pessoal e instalações sanitárias; demolição do pavilhão pré-fabricado de madeira implantado no logradouro; realização das obras de reabilitação e remodelação referentes à substituição das caixilharias, à recuperação e remodelação de pavimentos interiores, à pintura dos paramentos interiores e à reabilitação das instalações interiores de energia elétrica e de aquecimento; bem como a reabilitação dos dispositivos de recolha de águas pluviais da cobertura e beneficiação das condições de drenagem de águas pluviais do logradouro, onde, a seu tempo, poderá vir a implantar-se um campo de jogos para as crianças do jardim-de-infância.

