Antestreia do filme “Rafael Lobato – 10 anos de corridas” a 4 de março

O filme “Rafael Lobato – 10 anos de corridas” tem antestreia marcado para o próximo dia 4 de Março, pelas 18 horas, no auditório Miguel Torga do Hotel Miracorgo, em Vila Real. O ano de 2016 marcou o 10º aniversário da carreira do piloto Rafael Lobato. Para celebrar essa data, foi realizado um pequeno filme com alguns dos seus momentos mais marcantes desde o início no karting até ao Campeonato Nacional de Velocidade.

Os excelentes resultados alcançados ao longo da sua carreira foram o resultado de um trabalho de equipa entre o piloto e um enorme grupo de elementos que sempre o rodearam, tais como patrocinadores, equipas técnicas, colegas de equipa, organizadores, comissários, jornalistas, familiares, amigos e fãs em geral.

