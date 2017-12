Animação Natalícia em Vila Real

Partilhar no Twitter

Hoje, dia 1 de dezembro, pelas 18 horas, será inaugurada, na Praça do Município, a iluminação de Natal. No domingo, dia 3 de dezembro, será inaugurada a Mostra de Presépios, a partir das 17h30, também na Praça do Município.

O mês de dezembro e a quadra natalícia voltam a ser o mote para um programa diversificado e para todos os públicos. Para além das iniciativas que já se tornaram uma referência nesta época do ano em Vila Real, como a Mostra de Presépios, a Mostra de Natal ou o Eco-Natal, que procura passar a mensagem da sensibilização ambiental e do desenvolvimento sustentável, com o apoio dos Estabelecimentos de Educação e Ensino, muitos outros eventos foram preparados pelo Município para tornarem esta quadra festiva ainda mais especial, tais como o Natal ao Centro e Natal Radical.

