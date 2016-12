Angariados 2500 euros com estrelas de árvore de Natal

O Município de Vila Real, sensível à missão da Fundação Make-a-Wish, promoveu o envolvimento das Escolas da rede pública e privada e de todos os Agrupamentos de Escuteiros de Vila Real no apoio a esta causa. Procurando dar sentido à máxima da Fundação Make-a-Wish, “Quando as estrelas brilham, os desejos ganham vida!” foram angariados 2500€ com a venda de pequenas estrelas que serviram para decorar uma árvore de Natal, com 21 metros, que foi colocada na Praça da Nossa Senhora da Conceição.

Colaboraram com esta missão cerca de 2500 crianças, jovens e adultos, dos 3 aos 83 anos, através da adquisição de uma estrelinha pelo valor simbólico de 1€, onde escreveram uma frase partilhando força, alegria, esperança e magia com crianças e jovens gravemente doentes.

Recorde-se que a missão da Fundação Make-a-wish é realizar desejos de crianças e jovens, entre os 3 e os 18 anos, com doenças que colocam as suas vidas em risco, para lhes levar um momento de alegria e esperança. A realização de um desejo envia uma mensagem positiva de esperança, força e alegria a uma criança quando ela mais precisa.

Este Projeto assenta em quatro pilares fundamentais que associam a criatividade e solidariedade dos mais pequenos: 1. Divulgar a missão da Make-A-Wish – Ligação contínua com crianças Make-A-Wish; 2. Despertar a consciência social das crianças e jovens, iniciando uma educação para a responsabilidade social nos mais novos de forma a que seja uma vertente que acompanhe os alunos ao longo da sua formação pessoal; 3. Alertar para a necessidade de respeitar, aceitar e acolher a diferença no outro, nomeadamente na doença, valorizando o essencial da vida: a saúde; 4. Apoiar a realização de mais desejos, através do desenvolvimento de atividades de angariação de fundos.

