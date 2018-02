Andebol: Torneio de seleções regionais iniciados femininos

No dia 24 de fevereiro decorreu em S. Pedro Sul, no Pavilhão de Santa Cruz da Trapa, a Fase Intermédia da Zona 1 do Torneio de Seleções Regionais de Iniciados Femininos, com a participação da Seleção Regional da Associação Andebol de Vila Real.

Depois da primeira fase ter decorrido no passado mês de dezembro, em Fão (Esposende), a Seleção Regional da AAVR deslocou-se a S. Pedro Sul para participar na Fase Intermédia, juntamente com as Seleções de Viseu e Aveiro, organizada pela Associação de Andebol de Viseu e o município de S. Pedro Sul.

O primeiro jogo colocou frente a frente as Seleções de Vila Real e Viseu. Os primeiros minutos foram de equilíbrio no resultado, mas com uma melhoria na defesa, um aumento de eficácia da guarda-redes de Vila Real e com poucas falhas técnicas neste período, o resultado ao intervalo era favorável à Seleção de Vila Real por 16 x 9. Mas após o intervalo o jogo alterou-se… A diferença no marcador deixou de existir, face ao desacerto das atletas de Vila Real. Falhas ao nível defensivo, demora na recuperação defensiva e erros na finalização levaram a que no final o resultado fosse desfavorável à Seleção de Vila Real, 27 x 29. No final, a após uma boa primeira parte, ficou a sensação amarga da derrota.

No segundo jogo, as dificuldades aumentaram, face a mazelas de algumas atletas contraídas no primeiro jogo e à lesão de uma atleta durante o aquecimento para o jogo. As dificuldades sentidas no jogo da primeira fase com a Seleção de Aveiro mantiveram-se neste jogo. Muitos problemas na finalização, vários erros técnicos, cansaço das atletas resultantes do primeiro encontro e várias lesões no decorrer do jogo, resultaram num resultado desnivelado no final, favorável a Aveiro (42 x 14).

No último jogo desta fase, jogaram as Seleções de Viseu e Aveiro, que ditava o vencedor da zona 1 da Fase Intermédia. Num jogo muito equilibrado, “deu nas vistas” a guarda-redes da Seleção de Viseu, “fechando” a baliza da sua equipa. Mesmo assim o resultado final sorriu à Seleção e Aveiro por 20 x 18.

A classificação desta Fase Intermédia ficou assim ordenada: 1ª – A.A. Aveiro – 6 pontos; 2ª A.A. Viseu – 4 pontos; 3ª – A.A. Vila Real – 2 pontos.

Dar os parabéns às atletas da Seleção Regional de Vila Real, que voltaram a dignificar o emblema que defendiam, algumas com muita dificuldade face às lesões contraídas.

A arbitragem esteve a cargo dos árbitros da Associação de Andebol de Viseu.

O próximo treino da Seleção feminina será realizado no dia 24 de março, no Pavilhão da Escola Básica das Pedras Salgadas.

