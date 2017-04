Anabela Quelhas lança “O fato que nunca vestimos”

Anabela Quelhas, arquitecta e professora, aventura-se nos caminhos da escrita e brevemente apresentará o seu primeiro livro como escritora. Será um caminho novo entre vários que gosta de percorrer em simultâneo, arriscando criticais e comentários em contramão.

O seu território são as artes plásticas, porém a sedução pelas palavras levam-na a ser ousada e criar uma trilogia autobiográfica de ensaios de escrita, da qual a primeira parte “O FATO QUE NUNCA VESTIMOS” será brevemente partilhada com a comunidade vila-realense, a 11 de Maio de 2017, no Centro Cultural Regional de Vila Real (a confirmar) e com a comunidade angolana, no dia 20 de Maio de 2017 na Casa de Angola em Lisboa.

