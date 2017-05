Anabela Quelhas apresentou livro

Anabela Quelhas arquitecta e professora do Agrupamento Morgado de Mateus apresentou no último dia 11 o seu primeiro livro, a que deu o título “O fato que nunca vestimos“. A sessão ocorreu no Centro Cultural Regional de Vila Real, às 21,30 horas. Trata-se de um livro de vivências que a autora guardou na sua memória e que quer partilhar com o leitor. A obra, que tem registos biográficos, é também ela sociológica e cultural. A narrativa é transversal a várias gerações. As gerações mais velhas não deixarão de se sentir no centro da acção, revivendo as situações como fossem suas. As gerações mais novas terão oportunidade de, analisando o seu presente, valorizarem o passado. Anabela Quelhas neste livro fala, de certo modo, por cada um de nós. A sua voz é a voz de cada um. A sua história é também um pouco a nossa história. Assim direi que este fato é também o nosso fato.

