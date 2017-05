Alunos de Vila Real são protagonistas do Mês da Juventude 2017

Seis semanas repletas de atividades é o que os jovens Vila-realenses podem esperar do Mês da Juventude 2017, iniciativa promovida pelo Município de Vila Real, onde os alunos dos ensinos básico e secundário, a frequentarem estabelecimentos de ensino da rede pública, privada e cooperativa, incluindo do ensino profissional, do concelho de Vila Real, são os protagonistas.

A exemplo dos anos transatos foram preparadas diversas atividades de índole literária, artística, desportiva, musical, solidária, entre outras, proporcionando a partilha de experiências e a confraternização entre os jovens. O Mês da Juventude iniciou a 2 de maio, com a iniciativa Escola Solidária que, até ao dia 25 de maio, levará até aos Lares e IPSS do concelho a alegria contagiante da juventude, através da leitura de poesia, de música e magia.

A Gala Miss e Mister Escola Vila Real 2017 regressa nesta edição, assim como o concurso Juventude@eco, que promove a criatividade dos alunos, através da realização de vestidos recicláveis. Estas duas iniciativas terão lugar no dia 9 de maio, no Teatro de Vila Real.

Vila Real Verde e Aconchego ao Lar voltam a fazer parte do programa de atividades preparadas pelo Município com o objetivo de promover a cidadania ambiental e valores como a solidariedade e o altruísmo.

No dia 22 de maio dois jovens empreendedores percorrerão as escolas, a convite do Município, para partilhar a sua experiência enquanto jovens empresários e apelar à criatividade e empreendedorismo dos alunos, no âmbito da ação Os Jovens e a Arte. No dia 24 de maio será a vez de o desporto ir à escola através do testemunho de duas jovens com carreiras promissoras nesta área.

Do programa fazem ainda parte outras atividades como Dias Saudáveis, Peddy Papper City, e Os Jovens e o voluntariado, uma estreia neste mês da juventude. A Arte na Rua encerrará a programação do Mês da Juventude 2017 com a exposição, em diversos espaços públicos da cidade de Vila Real de trabalhos realizados nas escolas.

