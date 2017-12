Alijó celebra “Fim-de-semana Gastronómico” de 1 a 3 de dezembro

Mais uma vez o Município de Alijó participa na iniciativa “Fins-de-semana Gastronómicos”, uma atividade da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal e dos municípios da região.

Os Fins-de-Semana Gastronómicos contam com a participação de 10 restaurantes, a que se juntam 6 alojamentos. Esta iniciativa prevê ofertas e descontos, nomeadamente entrada gratuita no Núcleo Museológico do pão e do Vinho em Favaios e 20% de desconto nas noites de sexta e sábado nos alojamentos aderentes.

Os restaurantes aderentes são Barão de Forrester, Cêpa Torta, Pelourinho, Vinha D’oiro, Xtream Douro, Taberna a Fonte, Quinta de Fiães, O Gordo, Ponte Românica e O Cleto, aos quais se juntam os estabelecimentos de alojamento Pousada Barão de Forrester, Pousada da Juventude, Casa da Portela, Hotel Quinta da Seixeda, Galerias Nascente e Quinta de Fiães.

