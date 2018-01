Alexandre Parafita lança novo livro para crianças

«A brincar, a brincar… vamos lá rimar»

O escritor transmontano Alexandre Parafita acaba de lançar um novo livro de literatura infantil, intitulado “A brincar, a brincar… vamos lá rimar”, onde reúne um conjunto de histórias ecológicas narradas em verso, com o propósito de despertar nas crianças, ao ritmo da sonoridade estética das palavras, o gosto pela descoberta dos mistérios da natureza.

Publicado pela editora Livro Directo com ilustrações de Alexandra Gonçalves, o livro é dirigido ao universo escolar, em especial a crianças que ensaiam os primeiros contactos com a leitura, propondo-se estimular nelas “o gosto de brincar com as palavras, na certeza de que é neste jogo divertido, brincalhão, que, aos poucos, vai nascendo o prazer da leitura e da descoberta”.

Carregadas de vida e de natureza, acompanham a criança pelos mistérios dos ninhos, dos rios, dos castelos, das flores, das montanhas. O livro está assim preenchido com motivos rurais da ecologia e da natureza transmontana, e com ele a criança será desafiada a interrogar-se sobre questões muito curiosas: Porquê o caracol aponta as antenas ao sol? Que tarefas têm os sapos e toupeiras nos jardins? Porque chora o chorão? Porque usa o cuco os ninhos dos outros pássaros? Qual a relação entre os sapos e as rãs? Porque fiam as mouras em noites de luar? São algumas das perguntas a que as rimas procuram dar resposta.

Alexandre Parafita, docente e investigador na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, é autor de várias dezenas de obras nas áreas da literatura para a infância e da antropologia e etnografia, tendo a região transmontana e duriense como foco principal dos seus estudos. Grande parte dos seus livros integra o Plano Nacional de Leitura.

