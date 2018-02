Águas do Norte organiza workshop relativo a tecnologias membranares

A Águas do Norte, em parceria com a Águas de Viseu, irá realizar no dia 7 de fevereiro, no Auditório do Instituto Politécnico de Viseu, o workshop “Tecnologias Membranares – Um Instrumento Valioso na Gestão do Ciclo Urbano da Água”.

O workshop irá contar com a presença do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, e com oradores das principais empresas do setor integradas no mercado internacional, incluindo representantes da entidade gestora dos sistemas de abastecimento de água e saneamento de Singapura, que vão estar presentes através de videoconferência, e que darão a conhecer as suas experiências de vários anos de reutilização de águas residuais tratadas.

Incluirá ainda uma visita à Estação de Tratamento de Águas Residuais de Viseu Sul, que é a maior instalação com tecnologia MBR existente em Portugal.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade gestora do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.

