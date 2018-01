Águas do Norte inicia programa de Trainees

Vai ter início no final do mês de janeiro o primeiro programa de trainees da Águas do Norte. Integrado numa iniciativa do Grupo AdP, denominada WAVE, é um programa que visa a captação e formação de trainees de acordo com as necessidades funcionais das diversas empresas do Grupo AdP.

Este programa visa proporcionar oportunidades de formação e desenvolvimento pessoal e profissional em contexto real de trabalho a jovens licenciados e reforçará a atratividade da empresa. Os cinco licenciados selecionados para esta primeira edição do programa WAVE irão integrar, a partir do final de janeiro, a AdNorte nas seguintes áreas: exploração – gestão de energia, planeamento e controlo de gestão, compras e logística e jurídico-legal.

Com este programa pretende-se integrar na equipa AdNorte jovens recém-licenciados bem preparados nas universidades portuguesas. Os profissionais da AdNorte vão proporcionar o melhor acolhimento num contexto de aprendizagem motivador, no quadro dos objetivos de melhoria da qualidade do serviço que a empresa presta.

O programa WAVE foi lançado em 2017 junto de várias instituições académicas de todo o país. As candidaturas foram abertas a jovens finalistas de Mestrado nas áreas de Engenharia, Gestão, Economia e Ciências Sociais, com disponibilidade para mobilidade nacional.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade gestora do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.

