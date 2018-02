Ação de sensibilização e formação sobre Gastronomia e Vinhos em Mondim de Basto

“O Espumante – Sua conceção e harmonia com a gastronomia” foi o tema desenvolvido pelo enólogo Fernando Moura, na quarta ação de sensibilização e formação do projeto “Novo Impulso no Produto Turístico Gastronomia e Vinhos”, promovida pelo município de Mondim de Basto.

Na plateia, uma sala cheia de agentes locais ligados à área do turismo e diversos alunos do Curso de Turismo do Agrupamento de Escolas de Mondim, que promoveram o diálogo e a troca de experiências sobre as potencialidades deste produto.

O Enólogo Fernando Moura é natural de Mondim de Basto e licenciado em Agronomia. Trabalhou na Região dos Vinhos Verdes e integrou os quadros técnicos na Direção Regional de Entre Douro e Minho. Atualmente é consultor em vários produtos da região.

Potenciar a atratividade de Mondim, consciencializar os agentes turísticos e económicos para a importância da gastronomia e vinhos locais, capacitar os agentes locais para maior exposição e valorização do seu percurso e estimular o espirito colaborativo entre todos os agentes, são os objetivos destas sessões.

Oportunamente será divulgado o tema da sessão do próximo mês de março.

