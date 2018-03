Abatimento do pavimento na Avenida Cidade de Ourense obriga a intervenção urgente

O Município de Vila Real anunciou que na sequência do abatimento do pavimento da Avenida Cidade de Ourense, junto ao Bairro da Traslar, será necessária uma intervenção urgente naquela via.

Após um estudo minucioso, efetuado por técnicos municipais, com recurso a imagens captadas por vídeo, constatou-se que o colapso do piso rodoviário foi causado por graves danos estruturais na rede de águas pluviais, o que obrigará a uma intervenção de fundo e não programada pela Autarquia, cuja previsão orçamental rondará os 321 000€.

Dada a urgência da intervenção, para evitar males maiores e garantir a segurança de quem por ali circula diariamente, já se encontra a decorrer o concurso público para adjudicação dos trabalhos, o que permitirá o arranque da obra até ao final do mês de março. O prazo de execução da empreitada, se as condições climatéricas assim o permitirem, será de 60 dias, e irá ser implementada de forma faseada procurando-se, dentro daquilo que for humana e tecnicamente possível, minimizar todos os constrangimentos ao nível da circulação rodoviária e do estacionamento.

O Município de Vila Real reconhece e lamenta as dificuldades que esta nova empreitada irá causar, uma vez que, aos condicionamentos necessários para o normal desenrolar da mesma, se vêm juntar os decorrentes de outras obras já no terreno no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, nomeadamente na Avenida D. Dinis, cujos prazos de execução têm de ser obrigatoriamente cumpridos, uma vez que esta intervenção tem financiamento comunitário e o não cumprimento dos mesmos pode acarretar prejuízos para a Autarquia.

A Autarquia solicita a melhor compreensão de todos os munícipes e automobilistas, na certeza de que após estas intervenções a cidade ficará muito melhor do que está atualmente.

