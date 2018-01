AAVR promove formação de treinadores de andebol

No próximo dia 10 de fevereiro, no Peso da Régua, vai decorrer mais uma Formação Especifica de Treinadores de Andebol, creditada pelo IPDJ, para renovação do TPTD, dos graus I, II, III e IV, com o código 54012744.

A ação irá decorrer na Escola Secundária Dr. João Araújo Correia, em Godim, com início às 9h00 e final às 13h00. O preletor será o Prof. Tiago Oliveira, treinador de Andebol com o grau EHF PRO Master Coach. Atualmente, além da sua atividade profissional, é treinador do escalão de juvenis masculinos do Andebol Clube de Lamego e Selecionador Regional da Associação de Andebol de Viseu. O tema a desenvolver será: ”Base do Jogo Ofensivo – Propostas de Ataque Contra Diferentes Sistemas Defensivos”, com uma sessão teórica e prática, com os atletas convocados para os trabalhos da Seleção Regional de Iniciados Masculinos e Femininos.

As inscrições continuam abertas aos treinadores de andebol, a todos os interessados, ligados ou não à modalidade, bem como a estudantes.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário