AAVR no Torneio de seleções regionais de iniciados em andebol

Nos passados dias 17 e 18 de fevereiro decorreu em Leiria, no Pavilhão da Juve Lis, a Fase Intermédia da Zona 1 do Torneio de Seleções Regionais de Iniciados Masculinos.

Após a participação da Seleção da Associação de Andebol de Vila Real na primeira fase em Celorico de Basto, a equipa deslocou-se até Leiria para dois jogos com as Seleções das Associações de Viseu/Guarda e Leiria.

No primeiro jogo com a Seleção de Viseu/Guarda as falhas técnicas verificadas na primeira fase mantiveram-se, porém em menor número. Jogo equilibrado nos primeiros 20 minutos, mas as dificuldades ao nível da finalização e a lenta recuperação defensiva, ditaram um grande número de contra ataques sofridos e concretizados em golo. No final o resultado foi favorável a Viseu/Guarda por 40 x 26 (intervalo: 18 x 13).

No domingo, dia 18, realizou-se o segundo jogo desta fase, entre Leiria e Vila Real. Jogo equilibrado durante grande parte da primeira metade, onde a Seleção A.A.V.R., por diversas vezes, esteve à frente no marcador. Porém o número de falhas técnicas, em número superior às do dia anterior, fizeram com que Leiria fixasse o resultado ao intervalo com uma diferença de 7 golos (16 x 9). Na segunda parte as falhas técnicas, o cansaço e a rotação de alguns atletas fizeram com que a diferença no final fosse de 20 golos (36 x 16).

O último jogo desta fase, que colocou frente a frente as Seleções de Leiria e Viseu/Guarda, ditava o vencedor da zona 1 da Fase Intermédia, que se juntaria às Seleções já apuradas na primeira fase (Porto, Aveiro, Algarve e Braga). A vencedora foi a Seleção de Viseu/Guarda por 29 x 21.

No final a classificação desta Fase Intermédia ficou assim ordenada: 1ª – A.A. Viseu/Guarda – 6 pontos; 2ª A.A. Leiria – 4 pontos; 3ª – A.A. Vila Real – 2 pontos.

Dar os parabéns aos atletas da Seleção Regional de Vila Real, que voltaram a “lutar” contra seleções de topo no panorama andebolístico nacional, bem como aos pais que se deslocaram até Leiria nestes dois dias. A arbitragem esteve a cargo dos árbitros da Associação de Andebol de Leiria.

O próximo treino da Seleção masculina será realizado no dia 10 de março, no Pavilhão da Escola Morgado Mateus, em Vila Real.

