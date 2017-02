AAUTAD quer juntar estudantes no 29º aniversário e no Arraial de Carnaval

A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) vai festejar este ano o seu 29º aniversário, cuja data efetiva é a 24 de fevereiro, mas que será celebrado no dia anterior ao Arraial de Carnaval, no dia 26, para o qual são convidados a participar todos os estudantes da academia transmontana.

A AAUTAD tem renovado alguns dos eventos que organiza anualmente no sentido de aproximar ainda mais os estudantes da estrutura organizativa que os representa. António Vasconcelos, presidente da direção da AAUTAD, destaca a vontade de “festejar com todos os sócios e associados esta data tão significativa e que, habitualmente, era apenas lembrada numa cerimónia discreta”.

“Continuamos a achar relevante realizar uma cerimónia mais formal no dia 24, data do aniversário da AAUTAD, no entanto achamos que devemos alargar estes festejos aos nossos associados e dar a oportunidade a todos de estarem presentes de forma gratuita, e festejarmos todos juntos, numa noite que será com certeza inesquecível”, explicou o dirigente associativo.

A festa terá lugar no pavilhão da Associação Empresarial Nervir e contará com a presença dos núcleos, com as já habituais “barraquinhas”. A animação vai estar a cargo de vários Djs. A organização vai também promover e colocar à disposição dos participantes várias atividades, alusivas a eventos diversos, anteriores e futuros, promovidos pela AAUTAD.

No dia seguinte, segunda-feira à noite, véspera de Carnaval, a AAUTAD realiza o já tradicional arraial de Carnaval, um dos maiores de toda a região transmontana. O pavilhão da Nervir será decorado a preceito e vai contar com a presença das mais diferentes fantasias, assim como das “barraquinhas” dos cursos.

“Esperamos que a comunidade vila-realense bem como a academia transmontana adiram a esta grande festa e que os participantes usem e abusem da imaginação e se apresentem vestidos a rigor para o festejo do entrudo. Prometemos uma noite cheia de animação e boa disposição”, assegurou António Vasconcelos.

