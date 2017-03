“A Hora do Planeta”: desligue as luzes por uma hora a 25 de março

“A Hora do Planeta”: desligue as luzes por uma hora a 25 Vila Real volta a aderir ao movimento “A Hora do Planeta”, uma das iniciativas globais contra as alterações climáticas promovida pela WWF – World Wide Fund – for Nature, uma ONG ligada à conservação da natureza. No próximo dia 25 de março, e para além do ato de desligar as luzes das 20:30 às 21:30 horas em diversos locais, foi delineado um vasto programa de atividades, com início às 8:00 horas e que ocupam todo o dia. Ateliês, jogos, observação astronómica, ciclos de cinema e outras atividades compõem um programa variado, que vão preencher o evento.

O Município de Vila Real convida todos os cidadãos para nesse dia e nessa hora aderir ao evento, executando esse gesto simples e solidário: desligar as luzes (nos seus locais de trabalho ou nas suas residências) e dar uma hora ao planeta, afirmando um compromisso de todos os vila-realenses com essa causa.

