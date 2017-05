A Festa dos Jovens em Vila Real

Em vésperas de Dia da Mãe, cerca de 300 jovens da Diocese de Vila Real juntaram-se para a festa da juventude à volta da Mãe, no Santuário Mariano da Senhora da Piedade em Sanfins do Douro, Alijó. Em jeito de peregrinação, subimos com Ela até ao Filho para com Ele fazermos festa, celebrando a grandeza de Deus com as palavras do Magnificat de Maria.

Neste ano centenário, os jovens têm tido a oportunidade de, através de várias actividades, se aproximarem mais de Maria. A nossa caminhada tem vindo a ser tecida já desde o Advento, com Aquela que também dentro dela “teceu” o Salvador. À volta do coração da Mãe, os jovens têm celebrado a esperança, a misericórdia, consagrando-se inteiramente ao seu amor e à sua protecção, enchendo-se de bens maiores.

Oração, reflexão, alegria e festa misturam-se como ingredientes essenciais para a vivência deste ano Mariano, que queremos ver culminar em Setembro, em Fátima, no Jubileu dos Jovens.

