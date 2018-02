6º Ciclo Nacional do Diálogo Estruturado em Vila Real

Decorreu, no passado dia 9 de fevereiro, no Museu da Vila Velha, o 6º Ciclo Nacional de Diálogo Estruturado. Tratou-se de uma iniciativa que pretendeu auscultar jovens Vila-realenses com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos, sobre questões relacionadas com o futuro da Europa, no âmbito da definição das políticas europeias para a juventude.

Questões como, quais as prioridades, os mecanismos de participação e os modelos dos programas de apoio da próxima Estratégia Europeia para a Juventude, que entrará em vigor em 2019, estão a ser abordados pelo do projeto “Tu na Europa”, implementado no âmbito do 6º Ciclo Nacional de Diálogo Estruturado, que decorre de julho de 2017 a dezembro de 2018, com a coordenação do Conselho Nacional da juventude (CNJ).

O Diálogo Estruturado é um processo articulado a nível europeu, com implementações nacionais, que permite aos jovens participarem nos processos de tomada de decisão em matéria de políticas que lhes dizem diretamente respeito.

Os cerca de 40 jovens que marcaram presença nesta sessão abordaram temáticas como, preparar o futuro, saúde mental, interioridade, todos diferentes todos iguais, o papel dos jovens no ambiente e no planeta, entre outros. Esta iniciativa contou com a participação de alunos das associações de estudantes da Escola Profissional Agostinho Roseta, da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, da Escola Secundária de S. Pedro, do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, elementos do CNE de Vila Real, Juventude Socialista, Associações RNAJ, Ballance Oportunity, UTAD Solutions Consulting e com alunos da Associação Académica da UTAD.

Os resultados das consultas nacionais e dos contributos das organizações internacionais de juventude serão reunidos em documentos de referência destinados às Conferências da UE sobre a Juventude, onde os representantes dos jovens e os responsáveis políticos terão a oportunidade de trabalhar em conjunto e apresentar à UE as suas propostas. Estas conferências realizam-se duas vezes por ano e são organizadas pelo país responsável pela presidência da UE.

O Município de Vila Real irá apoiar sempre esta e outras iniciativas do género que sirvam para valorizar e dar voz aos jovens no que respeita à definição de políticas de juventude e de preparação do futuro. Recordem-se alguns projetos que a Autarquia tem no terreno como o orçamento participativo jovem e o concurso empreende@villajovem, entre outros.

