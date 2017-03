Nosso Shopping celebra dia memorável a 26 de março

O Nosso Shopping apresenta o “Nosso Shopping Day”, um dia muito especial pautado por 13 horas de diversão, moda, gastronomia, workshops, promoções, caras conhecidas e muitas oportunidades de compras num ambiente em festa. O evento está agendado para domingo, dia 26 de março, e promete trazer o glamour à cidade de Vila Real.

Desenhado para oferecer uma experiência 360.º, com estilo e lifestyle como denominadores comuns, o Nosso Shopping idealizou cinco espaços que vão reunir inúmeras experiências: o Fashion Bloggers Café, espaço central que vai acolher inúmeras atividades, o Tattoo Corner, recanto dedicado à arte da tatuagem, o Photo Booth Corner, uma área de pura diversão, You Cam Make-UP, um Digital Corner que permite avaliar dezenas de looks de maquilhagem e o Gourmet Corner, um espaço dedicado aos prazeres da gastronomia.

Durante o “Nosso Shopping Day” os visitantes serão ainda presenteados com oportunidades de compra imbatíveis através de descontos e ofertas especiais em produtos estrela das lojas aderentes. Paralelamente, os lojistas do Nosso Shopping vão realizar inúmeras outras ações especiais, desde ativações com promotoras, presença de mascotes e oferta de merchandising, que ajudarão a tornar o “Nosso Shopping Day” numa experiência dinâmica, atenta às últimas tendências e inesquecível.

Maria do Carmo Frey Ramos, Diretora do Nosso Shopping, assinala que “O Nosso Shopping Day é uma iniciativa especialmente pensada para os nossos visitantes e para a nossa cidade. Queremos ser palco de um dia memorável, celebrado por todos, que reúna estilo, entretenimento e algumas caras nacionais queridas do público de Vila Real.”

O “Fashion Blogger Café” constitui uma das principais atrações onde serão apresentadas as tendências da nova estação, técnicas de maquilhagem e as principais dicas de moda e beleza.

A atração principal será a presença da Maquilhadora e Youtuber Inês Mocho, que realiza dois workhops de maquilhagem com duração de 30 minutos cada. O primeiro workshop, a iniciar às 17h00, é dedicado a partilhar dicas e técnicas para uma maquilhagem perfeita para o verão e o segundo workshop, a iniciar às 19h00, é dedicado à maquilhagem de noite.

As bloggers Sara Sebastião (Confessions of a Shopaholic) e Raquel Felino (Teenie Weenie Blog) serão as anfitriãs do espaço que dará a conhecer principais truques e segredos para um look perfeito em todas as ocasiões. Os visitantes terão ainda a possibilidade de tomar uma bebida no bar com a cortesia do Nosso Shopping, ouvir o DJ residente ou assistir à atuação da DJ convidada, Isabel Figueira.

Deixe o seu Comentário

Comentário