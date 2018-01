3º Encontro de Cantares de Janeiras em Agunchos

Com o objetivo de manter a tradição, realizou-se, no dia 21 de janeiro, o terceiro Encontro de Cantares de Janeiras organizado pela Associação Cultural e Desportiva de Agunchos, com o apoio do Município de Ribeira de Pena.

A associação anfitriã foi a primeira a subir ao palco da sede, seguiram-se as atuações dos Centros de Convívio de Ribeira de Pena, do Grupo de Cavaquinhos “Os Apimentados”, do Grupo de Cantares de Balteiro, do Agrupamento de Escuteiros 540 de Cerva, da Loja Solidária “Serva House” e do Grupo Carismático, do Grupo Coral e Artístico de Nossa Senhora da Graça, do Grupo Coral de Cerva e, por último, da Casa do Povo de Cerva.

O Presidente da Câmara, João Noronha, o Vice-Presidente, Luís Ferreira, o Presidente da Assembleia, António Rodrigues, e o Presidente da Junta de Freguesia de Cerva e Limões, Fernando Lourenço, estiveram presentes neste evento que foi uma verdadeira mostra do dinamismo associativo.

A par do encontro, decorreu o sorteio de um cabaz que reverteu a favor das obras da Igreja Matriz de Cerva.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário