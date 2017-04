2ª Corrida Solidária Kathrein Automotive a 21 de maio

Após o sucesso da 1ª Edição em 2016, na qual houve uma participação de mais de 600 atletas, irá decorrer no dia 21 de maio de 2017 a 2ª Corrida Solidária Kathrein Automotive. Este evento surgiu em 2016, por vontade de três instituições do concelho de Vila Real, a Kathrein Automotive, Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, e Câmara Municipal de Vila Real.

O objetivo é criar um evento que perdure durante várias edições no sentido de poder apoiar várias causas Solidárias. O evento é totalmente de cariz solidário, sendo que o valor angariado nas inscrições será revertido na totalidade para a Associação “O Salvador”.

Esta 2ª edição conta com três provas, uma competitiva, os 10 kms Kathrein Automotive, e duas não competitivas, a Caminhada de 8 km e um passeio de BTT de 30 km. Haverá no dia do evento outras surpresas. Este ano a 2ª Corrida Solidária Kathrein Automotive tem como Madrinha a Atleta Internacional e Medalha Olímpica Fernanda Ribeiro e como Padrinho António Pinto, dois atletas de elite Mundial.

