25 de Abril: Pedro Barroso em Vila Real

25 de Abril canções mil. O 25 de Abril deste ano foi abrilhantado com um concerto de Pedro Barroso, cantautor da velha guarda que fez da canção arma de resistência no tempo da ditadura do Estado Novo. Numa noite fria, com uma aragem que incomodava, na Avenida, e não nos claustros do Palácio Conde de Amarante, como fora anunciado, Pedro Barroso, que mantém a sua voz incólume, abriu o concerto com Cantarei, canção de resistência.

Seguiram-se outras velhas e novas melodias, entremeadas com «tiradas» humorísticas e memórias dos velhos tempos. Homenageou Manuel Freire e António Gedeão cantando a Pedra Filosofal, mas também recordou Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira e outros cantores e poetas. Fechou a sua actuação com Menina dos Olhos de Água e com Canta Amigo Canta. Despediu-se com um 25 DE ABRIL SEMPRE.

